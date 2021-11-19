Аналитики назвали самую популярную в России соцсеть

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Instagram продолжает оставаться лидером соцсетей в России по количеству пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный отчет Brand Analytics.

Число активных авторов в Instagram в октябре 2021 года составило 38,1 миллиона. Это ниже показателя прошлого года, который составил 42,8 миллиона авторов.

В то же время по общему числу сообщений Instagram значительно уступает соцсети "ВКонтакте". Объем опубликованного контента в Instagram снизился практически вдвое – с 265 миллионов сообщений в октябре 2020-го до 135 миллионов в октябре 2021 года.

В целом в семерке лидеров по числу активных авторов находятся Instagram, "ВКонтакте", YouTube, "Одноклассники", TikTok, Facebook и Twitter.

Ранее пользователи из ряда стран пожаловались на сбой в работе Instagram. Преимущественно отмечались проблемы с работой приложения в целом, а также конкретные ошибки – неверное отображение новостной ленты, нарушение соединения с сервером и неполадки с сайтом Instagram.

