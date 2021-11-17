13:22
Фото: Depositphotos/choreograph
Instagram стал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности пользователя, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что теперь соцсеть при подозрительной активности будет блокировать доступ к аккаунту до тех пор, пока пользователь не подтвердит, что учетной записью владеет действительно реальный человек.
Камера должна находиться на уровне глаз. Взгляд пользователя при этом не должен быть направлен вниз. Таким образом, желающему восстановить доступ к аккаунту предстоит снять себя со всех сторон.
Администрация соцсети пояснила, что платформа не использует технологию распознавания лиц, а сама проверка будет назначена лишь при обнаружении подозрительной активности. Например, если пользователь поставил слишком много лайков в течение короткого промежутка времени.
Просматривать видеоселфи будет команда сотрудников Instagram. Хранить полученные файлы планируют не более 30 дней.
Ранее пользователи из ряда стран пожаловались на сбой в работе Instagram. Преимущественно отмечались проблемы с работой приложения в целом, а также конкретные ошибки – неверное отображение новостной ленты, нарушение соединения с сервером и неполадки с сайтом Instagram.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: