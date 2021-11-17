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Instagram стал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности пользователя, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что теперь соцсеть при подозрительной активности будет блокировать доступ к аккаунту до тех пор, пока пользователь не подтвердит, что учетной записью владеет действительно реальный человек.

Камера должна находиться на уровне глаз. Взгляд пользователя при этом не должен быть направлен вниз. Таким образом, желающему восстановить доступ к аккаунту предстоит снять себя со всех сторон.

Администрация соцсети пояснила, что платформа не использует технологию распознавания лиц, а сама проверка будет назначена лишь при обнаружении подозрительной активности. Например, если пользователь поставил слишком много лайков в течение короткого промежутка времени.

Просматривать видеоселфи будет команда сотрудников Instagram. Хранить полученные файлы планируют не более 30 дней.

Ранее пользователи из ряда стран пожаловались на сбой в работе Instagram. Преимущественно отмечались проблемы с работой приложения в целом, а также конкретные ошибки – неверное отображение новостной ленты, нарушение соединения с сервером и неполадки с сайтом Instagram.

