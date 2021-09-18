В Москве появился сервис проверки личности сотрудника Госинспекции по недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский заявил о запуске нового цифрового сервиса, который позволяет проверить личность сотрудника ведомства и легитимность полномочий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам специалиста, в инспекцию часто обращаются с запросом на подтверждение личности тех или иных ее представителей.

"Поэтому нашей задачей было максимально упростить эту процедуру и одновременно исключить вероятность проведения обследований неуполномоченными лицами, а также инспекторами во время периода временной нетрудоспособности, отпуска или после увольнения", – заявил Овчинский.

Для подтверждения личность инспекторов потребуется смартфон с камерой и сканером QR-кодов. Достаточно будет навести устройство на такую метку в служебном удостоверении специалистов.

Как рассказали в департаменте информационных технологий Москвы, новый сервис обезопасит горожан от поддельных документов и мошеннических действий. В случае, если будут показаны фиктивные документы, высветится соответствующее уведомление и контакты служб, которым можно сообщить об инциденте.

Ранее сообщалось, что удостоверения с QR-кодами получат сотрудники "Мосэнергосбыта". Такими документами оснастят контролеров, которые непосредственно посещают квартиры горожан для поверки счетчиков и снятия показаний.