В РФ запустят приложение для предъявления документов в цифровом виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В июне в тестовом режиме заработает приложение "ГосДоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде. Информация об этом появилась на сайте Минцифры РФ.

В ведомстве пояснили, что сейчас для хранения цифровых копий документов – паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельства из органов ЗАГС – многие используют электронную почту, облачные хранилища или смартфоны, однако это небезопасно. К тому же их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий.

"Мобильное приложение "ГосДоки" станет удобным и безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "ГосДоках" всегда будут актуальными", – отметили в министерстве.

Приложение создано в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика". Стоимость разработки составила 50 миллионов рублей.

Ранее в Минцифры рассказали о наличии российских аналогов Zoom. В ведомстве отметили, что РФ имеет минимум пять систем видеосвязи.

Искать аналоги пришлось после появления информации о том, что компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. Гендиректор компании "Райтконф" – дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ – Андрей Петренко уточнил, что ограничения касаются стран СНГ.