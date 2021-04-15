В РФ запустят приложение для предъявления документов в цифровом виде

19:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В июне в тестовом режиме заработает приложение "ГосДоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде. Информация об этом появилась на сайте Минцифры РФ.
В ведомстве пояснили, что сейчас для хранения цифровых копий документов – паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельства из органов ЗАГС – многие используют электронную почту, облачные хранилища или смартфоны, однако это небезопасно. К тому же их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий.
"Мобильное приложение "ГосДоки" станет удобным и безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "ГосДоках" всегда будут актуальными", – отметили в министерстве.
Приложение создано в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика". Стоимость разработки составила 50 миллионов рублей.
Ранее в Минцифры рассказали о наличии российских аналогов Zoom. В ведомстве отметили, что РФ имеет минимум пять систем видеосвязи.
Искать аналоги пришлось после появления информации о том, что компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. Гендиректор компании "Райтконф" – дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ – Андрей Петренко уточнил, что ограничения касаются стран СНГ.
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