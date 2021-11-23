В WhatsApp появится новая функция

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Новая функция появится в WhatsApp для Android. Она позволит пользователю отправлять реакции на полученные сообщения, сообщает портал WABetaInfo.

Пользователи смогут оценивать сообщения с помощью различных смайликов. Известно, что новая функция появится в следующем обновлении, точная дата которого пока неизвестна.

Похожую функцию мессенджер разрабатывает и для устройств на iOS.

Ранее аналитики назвали самую популярную в России соцсеть. Лидером продолжает оставаться Instagram. В семерке лидеров по числу активных авторов находятся также "ВКонтакте", YouTube, "Одноклассники", TikTok, Facebook и Twitter.

Число активных авторов в Instagram в октябре 2021 года составило 38,1 миллиона. Это ниже показателя прошлого года, который составил 42,8 миллиона авторов.

