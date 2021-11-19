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Технологии

13:59

Легендарный медиаплеер Winamp готовится к перезапуску

технологии

Фото: depositphotos/michelangeloop

Популярный аудиоплеер Winamp готовится к перезапуску, сообщает "Газета.ру".

Дизайн официального сайта плеера и его логотип уже обновили. Пользователи, желающие опробовать Winamp, могут оформить подписку на его бета-тестирование.

Обновленный плеер выйдет в ближайшее время. Как именно изменился аудиопроигрыватель, не уточняется.

Приложение перестало обновляться в 2007 году с выходом версии 5.5. В 2018 году в Сеть утек Winamp 5.8, что вынудило разработчиков опубликовать версию на сайте.

Тогда сообщалось, что новый владелец проекта Winamp – бельгийская корпорация Radionomy Group – намерен создать на базе плеера агрегатор с системой рекомендаций и музыкальной библиотекой, которая будет доступна по подписке.

После этого компания Vosveteit не выпустила ни одной версии проигрывателя.

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