В WhatsApp появилась новая функция приватности

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Пользователям мессенджера WhatsApp стала доступна новая функция, повышающая приватность. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что пользователи получили возможность скрывать некоторую информацию из своего профиля от конкретных людей. Для этого необходимо сформировать список контактов, которые смогут увидеть фото профиля, время последнего посещения и раздел "О себе".

Однако активировавший данную функцию пользователь не сможет видеть время последней активности контактов, исключенных из списка. При этом данное правило не касается доступности фото профиля и блока с личной информацией: они останутся доступны в любом случае.

Новая функция доступна в версии приложения 2.21.23.14. Ранее она тестировалась в бета-версиях WhatsApp.

Ранее эксперты рассказали, как защитить свои переписки в мессенджерах. Основным инструментом защиты данных в мессенджерах является технология сквозного шифрования. Это означает, что сообщения шифруются на одном устройстве и расшифровываются на другом.