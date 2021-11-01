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Технологии

16:49

WhatsApp перестал работать на некоторых моделях смартфонов

технологии

Фото: depositphotos/ Mykola

WhatsApp перестал работать на некоторых устаревших моделях смартфонов. Мессенджер больше не доступен для пользователей гаджетов с версиями ниже 4.1 Android и iOS 10, сообщает "Газета.ру".

Новое требование начало действовать с 1 ноября и затронуло 43 модели телефонов. Всего приложение перестало поддерживаться почти на 10 тысячах гаджетов в России, рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров.

Ранее он объяснял, что мессенджер на таких девайсах не сможет работать из-за того, что срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел.

Также стало известно, что злоумышленники обнаружили доступ к чужому устройству после серии обновлений WhatsApp. Одной из лазеек для мошенников является способность приложения работать сразу на нескольких устройствах.

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