Эксперт посоветовал не использовать WhatsApp и Telegram в рабочих целях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Пользователям следует с осторожностью пользоваться публичными мессенджерами, такими как WhatsApp и Telegram, в рабочих целях. Об этом "Газете.ру" рассказал эксперт по информационной безопасности компании AT Consulting Андрей Слободчиков.

По его словам, почтовые сервисы, соцсети и мессенджеры стали самыми распространенными каналами утечек в пандемию. Все из-за того, что для передачи и хранения они используют сторонние сервисы, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации.

Слободчиков посоветовал для работы использовать мессенджеры и почтовые сервисы, развернутые на сервере корпоративной сети. Если же без обычных каналов не обойтись, то лучше использовать те приложения, которые поддерживают шифрование передаваемой и хранимой на серверах информации.

"Также нужно исключить использование мессенджеров при подключении к публичным Wi-Fi-сетям и регулярно скачивать обновления публичного приложения", – заключил Слободчиков.

Ранее врач рассказал, что оптимальное время, которое не будет негативно влиять на зрение при просмотре информации в смартфоне, составляет не более 6 часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с перерывами. При этом качество изображения на экранах современных устройств не имеет принципиальных отличий.

