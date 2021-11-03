Эксперт посоветовал не использовать WhatsApp и Telegram в рабочих целях

12:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Пользователям следует с осторожностью пользоваться публичными мессенджерами, такими как WhatsApp и Telegram, в рабочих целях. Об этом "Газете.ру" рассказал эксперт по информационной безопасности компании AT Consulting Андрей Слободчиков.
По его словам, почтовые сервисы, соцсети и мессенджеры стали самыми распространенными каналами утечек в пандемию. Все из-за того, что для передачи и хранения они используют сторонние сервисы, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации.
Слободчиков посоветовал для работы использовать мессенджеры и почтовые сервисы, развернутые на сервере корпоративной сети. Если же без обычных каналов не обойтись, то лучше использовать те приложения, которые поддерживают шифрование передаваемой и хранимой на серверах информации.
"Также нужно исключить использование мессенджеров при подключении к публичным Wi-Fi-сетям и регулярно скачивать обновления публичного приложения", – заключил Слободчиков.
Ранее врач рассказал, что оптимальное время, которое не будет негативно влиять на зрение при просмотре информации в смартфоне, составляет не более 6 часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с перерывами. При этом качество изображения на экранах современных устройств не имеет принципиальных отличий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: