Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без вреда для зрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оптимальное время, которое не будет негативно влиять на зрение при просмотре информации в смартфоне, составляет не более 6 часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с перерывами, рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.

"Сегодня практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего. Чем более "продвинутыми" становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения" – приводит слова Хомякова РИА Новости.

Врач добавил, что качество изображения на экранах современных устройств не имеет принципиальных отличий. Различия, по его словам, есть в диагонали и расстоянии до глаз.

Хомяков выразил мнение, что лучше всего пользоваться гаджетами с диагональю от 5 до 20 дюймов.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина рассказала о признаках переизбытка цифровой информации. По ее словам, страдающий от переизбытка информации человек может быть недостаточно физически активным, из-за чего он набирает вес. Кроме того, у него могут быть проблемы в отношениях, на работе, а также с планированием дня.

