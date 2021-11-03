Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без вреда для зрения

10:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Оптимальное время, которое не будет негативно влиять на зрение при просмотре информации в смартфоне, составляет не более 6 часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с перерывами, рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.
"Сегодня практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего. Чем более "продвинутыми" становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения" – приводит слова Хомякова РИА Новости.
Врач добавил, что качество изображения на экранах современных устройств не имеет принципиальных отличий. Различия, по его словам, есть в диагонали и расстоянии до глаз.
Хомяков выразил мнение, что лучше всего пользоваться гаджетами с диагональю от 5 до 20 дюймов.
Ранее врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина рассказала о признаках переизбытка цифровой информации. По ее словам, страдающий от переизбытка информации человек может быть недостаточно физически активным, из-за чего он набирает вес. Кроме того, у него могут быть проблемы в отношениях, на работе, а также с планированием дня.
"Городской стандарт": внешние аккумуляторы для телефона
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: