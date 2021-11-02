Facebook откажется от системы распознавания лиц

02 ноября, 22:39
Фото: depositphotos/Gorodenkoff
Руководство социальной сети Facebook решило отказаться от использования системы распознавания лиц. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании Meta, которой принадлежит соцсеть.
"Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались [на ее использование], больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей", – сообщили в Meta
В компании пояснили, что использование данной функции вызывает многочисленные вопросы.
"Из-за этой неопределенности мы сочли правильным ограничить использование распознавания лиц", – отмечается в заявлении.
Отключение функции повлечет за собой исчезновение ряда возможностей Facebook. В частности, владельцы аккаунтов перестанут получать уведомления, когда кто-то будет выкладывать видео или фото с их участием, не отмечая их. Помимо этого соцсеть больше не будет предлагать пользователям отметить человека на фотографии перед ее публикацией.
Технология распознавания лиц работает в Facebook с 2010 года. Она анализирует фото и видео, на которых отмечен пользователь, а также фото профиля и создает уникальный шаблон, с помощью которого соцсеть "узнает" этого человека на других фото, видео и видеотрансляциях.
28 октября Марк Цукерберг объявил новое название компании Facebook. После ребрендинга организация получила название Meta.
Facebook сменил название на Meta
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