В WhatsApp появилась новая функция

Фото: depositphotos/rafapress

В веб-версии мессенджера WhatsApp появилась функция создания стикеров, сообщает портал Gizmochina.

Теперь пользователи могут создавать собственные стикеры из обычных изображений. В инструменты редактирования вошли смайлики, которые можно вставить поверх стикеров, настраиваемый текст, обрезка, а также возможность добавлять другие изображения поверх основного.

Для использования редактора стикеров нужно выбрать в переписке значок скрепки и опцию "Стикер". Пользователю необходимо будет загрузить изображение, а после этого станет доступен ряд функций для редактирования картинки.

Ранее стало известно, что новая функция появится в WhatsApp для Android. Она позволит пользователю отправлять реакции на полученные сообщения. Пользователи смогут оценивать сообщения с помощью различных смайликов.