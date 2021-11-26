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Технологии

13:58

В WhatsApp появилась новая функция

технологии

Фото: depositphotos/rafapress

В веб-версии мессенджера WhatsApp появилась функция создания стикеров, сообщает портал Gizmochina.

Теперь пользователи могут создавать собственные стикеры из обычных изображений. В инструменты редактирования вошли смайлики, которые можно вставить поверх стикеров, настраиваемый текст, обрезка, а также возможность добавлять другие изображения поверх основного.

Для использования редактора стикеров нужно выбрать в переписке значок скрепки и опцию "Стикер". Пользователю необходимо будет загрузить изображение, а после этого станет доступен ряд функций для редактирования картинки.

Ранее стало известно, что новая функция появится в WhatsApp для Android. Она позволит пользователю отправлять реакции на полученные сообщения. Пользователи смогут оценивать сообщения с помощью различных смайликов.

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