Функция массовой рассылки фото и видео появится в WhatsApp

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Функция массовой рассылки фото и видео появится в популярном мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает "Газета.ру".

При отправке изображения, видео или GIF-анимации пользователю будет предложено выбрать несколько получателей или возможность опубликовать контент в статус.

На данный момент эта функция доступна в бета-версии мессенджера для смартфонов на базе Android. О сроках появления массовой рассылки контента для владельцев iPhone не сообщается.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, повышающая конфиденциальность. Теперь онлайн-статус пользователей по умолчанию будет скрываться от незнакомых людей. Ожидается, что нововведение ограничит возможность сбора данных о пользователях.

