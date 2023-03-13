В работе приложений и сайта Росбанка произошел сбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Клиентов Росбанка предупредили о временных затруднениях в работе мобильных приложений, интернет-банка и сайта, сообщается в телеграм-канале кредитной организации. Банк отражает крупную DDOS-атаку.

Отмечается, что основные системы банка работают в штатном режиме. В кредитной организации подчеркнули, что технически готовы к подобным обстоятельствам, специалисты делают все возможное, чтобы все сервисы вновь заработали.

В связи с неполадками работа офисов продлена. Клиенты могут подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.

Ранее стало известно о появлении нового вредоносного вируса BlueFoх, способного взламывать учетные записи пользователей от различных сервисов.

BlueFox шифрует свой трафик, что усложняет его обнаружение. С помощью ПО злоумышленники могут продавать данные пользователей в даркнете или использовать их для взлома компаний.



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