В ГД оценили идею защиты сферы благотворительной деятельности от мошенников

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Идея создания на портале госуслуг раздела для безопасного совершения пожертвований является полезной и своевременной, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об этом сообщает RT.

"Это правильное решение, чтобы не допустить посягательств хакеров на безопасность персональных данных. Такое предложение объективно нужно рассмотреть. Может быть, не через портал госуслуг, но каким-то образом обезопасить возможности для пожертвования", – сказала она.

По словам Бессараб, сегодня злоумышленники используют в интернете большое количество мошеннических схем. В то же время благотворительность в Сети является чрезвычайно актуальной – граждане активно делают пожертвования, в том числе в поддержку участников спецоперации.

"Есть узнаваемые фонды. Но люди часто хотят жертвовать свои близким или землякам, которые сейчас задействованы в зоне СВО", – добавила депутат.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальный раздел на портале "Госуслуги", с помощью которого россияне могли бы безопасно совершать пожертвования на благотворительность.

Соответствующее обращение он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева. По мнению Милонова, это поможет обезопасить россиян от мошенников.

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