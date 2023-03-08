Сбой произошел в работе "Яндекс Еды" и Delivery Club

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сбой произошел в работе сервисов доставки "Яндекс Еда" и Delivery Club. В Сети многие пользователи жалуются, что у них списались средства, но заказ при этом был автоматически отменен, другие отмечали долгое время ожидания, а также недоступность службы поддержки.

Как сообщает РИА Новости, специалисты "Яндекса" уже работают над устранением проблемы. В компании отмечают, что сейчас трудности с доступом к сервисам могут возникнуть и у других пользователей.

28 февраля второй за месяц сбой произошел в работе "Яндекс Музыки". Приложение предупреждало пользователей о якобы проблема со связью, также сервис не открывался через браузер.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!