17:58Технологии
Пользователи сообщили о сбоях в работе Gmail
Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com
Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе сервиса Gmail. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Сбой произошел 27 февраля в 15:40 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из Соединенных Штатов (7,6 тысячи) и Великобритании (4 тысячи).
Сообщения пришли и от пользователей из следующих стран:
- Канады;
- Германии;
- Испании;
- Франции;
- Нидерландов;
- Италии;
- Швейцарии;
- Финляндии;
- Индии;
- Японии.
Чаще всего люди отмечают проблемы соединения с сервером, а также в работе самого сайта и с получением писем. Некоторые заметили, что сбой происходит и при использовании поисковика Google.
Свыше тысячи граждан в Соединенных Штатах сообщили о неполадках.
Ранее пользователи пожаловались, что у них не работает ряд сервисов "Яндекса", в том числе "Музыка", "КиноПоиск", "Такси" и "Лавка", а также непосредственно сам поисковик. В тот же день неполадки были устранены.
По словам представителей компании, ошибки случились из-за каскадного сбоя в работе сетевого оборудования, спровоцированного выходом из строя одного из сетевых устройств – граничного маршрутизатора.
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