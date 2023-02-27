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17:58

Технологии

Пользователи сообщили о сбоях в работе Gmail

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе сервиса Gmail. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сбой произошел 27 февраля в 15:40 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из Соединенных Штатов (7,6 тысячи) и Великобритании (4 тысячи).

Сообщения пришли и от пользователей из следующих стран:

  • Канады;
  • Германии;
  • Испании;
  • Франции;
  • Нидерландов;
  • Италии;
  • Швейцарии;
  • Финляндии;
  • Индии;
  • Японии.

Чаще всего люди отмечают проблемы соединения с сервером, а также в работе самого сайта и с получением писем. Некоторые заметили, что сбой происходит и при использовании поисковика Google.

Свыше тысячи граждан в Соединенных Штатах сообщили о неполадках.

Ранее пользователи пожаловались, что у них не работает ряд сервисов "Яндекса", в том числе "Музыка", "КиноПоиск", "Такси" и "Лавка", а также непосредственно сам поисковик. В тот же день неполадки были устранены.

По словам представителей компании, ошибки случились из-за каскадного сбоя в работе сетевого оборудования, спровоцированного выходом из строя одного из сетевых устройств – граничного маршрутизатора.

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