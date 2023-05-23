В "Ростелекоме" предупредили о затруднении доступа к ряду зарубежных интернет-ресурсов

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Доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам может быть временно ограничен в связи со сбоями на европейской площадке обмена трафиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Ростелеком".

Согласно информации, были подключены резервные международные каналы связи. Сети компании в стране работают в штатном режиме.

Так, сервис мониторинга сбоев выявил жалобы на затруднения в работе "Ростелекома". На проблемы провайдера пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

До этого пользователи рассказали о трудностях с доступом к некоторым приложениям "Яндекса". Сервис "Мониторинг сбоев" в 16:50 14 апреля зафиксировал 23 отчета о сбоях. Пользователи посетовали на проблемы в музыке – 45%, почте – 29% и других площадках – 13%.

Позже все сервисы "Яндекса" устранили неполадки и восстановили работу.

Ранее Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) запустил портал "Мониторинг сбоев", который является отечественным аналогом сервиса Downdetector. Пользователи сервиса по мониторингу могут оставить сообщения о работе того или иного ресурса, заявили в ведомстве.