Сервис "Самокат" устраняет сбой в работе приложения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В сервисе доставки "Самокат" рассчитывают в ближайшее время восстановить работу приложения, сообщает издание "Подъем". Специалисты компании работают над устранением всех неполадок.

"Скоро будет доступен в штатном режиме. Будем держать в курсе. Стараемся, чтобы как можно скорее", – говорится в сообщении.

Сбой в работе сервиса доставки "Самокат" произошел 28 марта. Пользователи пожаловались, что уже полтора часа не могут дождаться своего заказа. При попытке воспользоваться приложением появляется сообщение о том, что специалистам надо "кое-что починить".

До этого сбой произошел в работе сервисов "Яндекс Еда" и Delivery Club.

В Сети появилась информация, что у пользователей списались средства, но заказ при этом был автоматически отменен. Другие отмечали долгое время ожидания, а также недоступность службы поддержки.



Сбой произошел в работе приложений Uber и "Яндекс Go"

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