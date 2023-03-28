Приложение "Самоката" оказалось недоступно для пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В работе сервиса доставки "Самокат" произошел сбой. Пользователи пожаловались, что уже 1,5 часа не могут дождаться своего заказа.

При попытке воспользоваться приложением появляется сообщение о том, что специалистам надо "кое-что починить".

Ранее сбой произошел в работе сервисов "Яндекс Еда" и Delivery Club.

В Сети появилась информация, что у пользователей списались средства, но заказ при этом был автоматически отменен. Другие отмечали долгое время ожидания, а также недоступность службы поддержки.



Сбой произошел в работе приложений Uber и "Яндекс Go"

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