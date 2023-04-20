Аналитики протестировали интернет на трассе М-4 "Дон"

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На трассе М-4 "Дон" мобильный интернет работает стабильно, заявили аналитики агентства TelecomDaily, замерив ключевые параметры качества мобильного интернета в дороге.

Сотрудники компании проехали по трассе, протяженность которой превышает 1,5 тысячи километров, и протестировали задержку сигнала (Ping), успешность загрузки эталонной страницы Кеплера, среднюю и максимальную скорость.

"На федеральной трассе М-4, соединяющей Москву с Новороссийском, все сотовые операторы показали высокую стабильность интернет-соединения. Так, средний уровень задержки сигнала во всех сетях составил 90,5 Мс, средняя скорость к абоненту – 39 Мб/с. Эти и другие данные указывают на то, что использование сервиса остается комфортным при движении в автомобиле", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по показателю Ping лидирует МТС, у которого значение параметра ниже, чем у остальных минимально – 74 Мс.

Другой показатель, отвечающий за успешность загрузки эталонной страницы Кеплера, в среднем в четырех сетях составляет 95,4%. Разрыв между операторами незначительный.

По средней скорости по направлению к абоненту вровень друг с другом идут Tele2 и МТС (42 и 41,3 Мбит/с соответственно). От абонента скорость ниже, чем к абоненту, у всех компаний и составляет в среднем 14,3 Мбит/с. Максимальная скорость к абоненту в процессе тестирования была достигнута в сети МТС – 288 Мбит/с.

Исследование проводилось в апреле и осуществлялось в движении на разной скорости. Тестировщики работали на смартфонах с сим-картами всех операторов "большой четверки" с применением сертифицированного измерительного комплекса Tems Investigation, отмечают в TelecomDaily.

Ранее сообщалось, что на всех хордовых автомагистралях Москвы компания МТС улучшила мобильную связь. Средняя скорость мобильного интернета на запущенных участках хордового кольца и прилегающих к ним жилых и коммерческих объектах достигает 110 Мб/с и даже в часы пик составляет в среднем 35 Мб/с.