Фото: 123RF/ivantaborov

В Московской области ускорили мобильный интернет к началу дачного сезона, сообщает пресс-служба компании "Билайн", отметив, что в среднем за год скорость увеличили на 62%.



"Такого значительного улучшения удалось добиться за счет строительства новых базовых станций, а также за счет перераспределения в прошлом году частотного диапазона 2 100 из сети 3G в 4G. В результате базовые станции 4G теперь могут обслуживать больше клиентов на высокой скорости", – говорится в сообщении.

Кроме того, выросла надежность сети в два раза по сравнению с прошлым годом, что сокращает возможность прерывания связи во время разговора или подтормаживания контента во время просмотра, отмечает пресс-служба.

"Приоритетная задача для нас – сделать так, чтобы наши клиенты одинаково комфортно могли пользоваться связью как в столице, так и в городах Подмосковья. Для этого мы продолжаем модернизировать сеть в Московской области с акцентом на новые жилые микрорайоны, популярные локации, дорожные магистрали, связывающие Москву и область. Скоро многие из наших клиентов отправятся на дачи, где они смогут продолжить работать, учиться или просто отдыхать за просмотром любимого сериала", – заявил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.

По данным "Билайна", интернет-трафик в области уже вырос почти на 30% в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами роста среди городов Подмосковья стали Московский – на 52%, Долгопрудный – на 46%, Котельники – на 42%, Одинцово – на 41% и Дзержинский – на 38%. Минимальный прирост в объеме трафика случился в марте у жителей города Серпухова – на 15%.

Ранее москвичей предупредили о "дачных" заторах во второй половине апреля с связи с ростом числа жителей, выезжающих за город на выходные. Вечерний час пик может начинаться около 17:00. Аналитики посоветовали водителям автомобилей выезжать до 15:00 или после 21:00.