Бета-версия мобильного приложения "VK Видео" стала доступна для пользователей Apple

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Компания VK запустила бета-версию мобильного приложения "VK Видео" для операционной системы iOS, в нем доступен просмотр видео из каталога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"В мобильном приложении доступен просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики", – отметили представители VK.

Так как приложение находится в бета-тестировании, его функционал и алгоритмы постепенно будут совершенствоваться и дополняться с учетом пожеланий пользователей в лице как зрителей, так и авторов. По словам пресс-службы, полностью приложение будет запущено уже этой осенью.

Представители напомнили, что в мае этого года бета-версия "VK Видео" стала доступна и для пользователей Android. В приложении есть витрина рекомендаций, тематические плейлисты и усовершенствованный поиск по каталогу, раздел "Тренды". Также пользователям доступна история просмотров, загруженные видео, понравившиеся и добавленные в закладки.

Помимо этого, в "VK Видео" доступен фоновый просмотр в режиме Picture-In-Picture, подчеркнули представители.

Ранее сообщалось, что соцсеть "ВКонтакте" увеличила среднюю месячную аудиторию в России до 81,5 миллиона пользователей. Также согласно данным, опубликованным компанией, выручка VK выросла на 39,5% год к году, до 27,3 миллиарда рублей. Это случилось из-за роста дохода от онлайн-рекламы на 67%, до 16,3 миллиарда рублей, в сравнении с первым кварталом прошлого года.

На рост выручки в том числе повлияла платформа "Дзен", которую компания купила в сентябре 2022-го. Дневная аудитория сервиса составила 32,5 миллиона человек, а средняя дневная – 17,2 миллиона.



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