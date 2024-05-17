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17 мая, 08:45

Общество

В Подмосковье смогут выявлять отдыхающих, которые разводят огонь в запрещенных местах

В Подмосковье смогут выявлять отдыхающих, которые разводят огонь в запрещенных местах

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В Подмосковье заработала система, которая поможет найти людей, разводящих огонь в запрещенных местах, на территории лесничеств. Об этом сообщили в областном комитете лесного хозяйства.

Отдыхающих будут выявлять по сигналам с мобильных телефонов. Система вычисляет уникальных абонентов в зоне сотовой сети. Если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут, то программа подает сигнал дежурному диспетчеру.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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