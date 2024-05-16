Столичный Дептранс сообщил об изменениях на маршруте т42, который с 16 мая пойдет в обе стороны через Верхнюю Масловку. Также в ведомстве предупредили, что на четвертом диаметре с 17 по 19 мая изменится расписание поездов на Калужском и Нижегородском направлениях.

Кроме того, ведомство спрогнозировало вечернюю загруженность на московских дорогах до 7 баллов, возможны локальные затруднения на вылетных магистралях по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.