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16 мая, 08:30

Транспорт

Столичный Дептранс сообщил об изменениях на маршруте т42

Столичный Дептранс сообщил об изменениях на маршруте т42

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Столичный Дептранс сообщил об изменениях на маршруте т42, который с 16 мая пойдет в обе стороны через Верхнюю Масловку. Также в ведомстве предупредили, что на четвертом диаметре с 17 по 19 мая изменится расписание поездов на Калужском и Нижегородском направлениях.

Кроме того, ведомство спрогнозировало вечернюю загруженность на московских дорогах до 7 баллов, возможны локальные затруднения на вылетных магистралях по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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