Депутат Леонов: русский народ не ест насекомых

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Россияне не будут есть насекомых, потому что на Руси их никогда не употребляли. Об этом рассказал депутат Олег Леонов в беседе с "Газетой.ру".

Этот комментарий Леонов дал после заявления вице-президента Российского союза пекарей Ольги Пономаревой. По ее словам, выпечку, йогурты, снеки и батончики из насекомых будут производить в России через 3–5 лет.

"Никто не доказал безвредность такой продукции. Я почти уверен в том, что у насекомых огромное количество своих болезней и паразитов, о которых, поскольку мы их никогда не ели, мы просто не знаем", – добавил парламентарий.

Он отметил, что никто не знает, какой долговременный вред может принести такая продукция. Кроме того, она "практически гарантированно" будет вредной, считает депутат ГД.

"Когда ты берешь жареного сверчка, прям явно видно, что это жареный сверчок. Есть его или не есть – каждый решает сам. Такие люди точно есть и точно найдутся, сейчас эта продукция покупается", – добавил Леонов.

Парламентарий опасается, что традиционные ингредиенты в будущем будут заменены на аналоги, сделанные из насекомых. А люди незаметно для себя будут употреблять такие продукты. Он назвал эту опасность серьезной, так как такая продукция пойдет на изготовление хлеба и других изделий без маркировки.

"То есть в какой-то момент есть риск, что у вас в магазине в батоне, в котором раньше была только пшеничная мука, будет мука из насекомых. По вкусу вы это сразу не поймете, по составу там будет где-то меленько написано", – высказался Леонов.

Он заявил, что блюда, содержащие насекомых, должны иметь крупную маркировку, как на сигаретах. По его словам, это нужно для того, чтобы покупатель сразу знал, из чего состоит продукт.

В 2023 году Леонов обращался с подобным предложением в Роспотребнадзор. Поводом для обращения послужила информация, что в РФ начали изготавливать муку из насекомых и добавлять ее в хлеб. Однако тогда парламентарий подчеркивал, что не видел продукцию, в составе которой есть насекомые, в продаже.

