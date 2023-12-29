В ГД заявили, что на продуктах из насекомых должна быть крупная маркировка

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Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Олег Леонов предложил разработать маркировку пищевой продукции, полученной с использованием насекомых. С подобным предложением он обратился в Роспотребнадзор, сообщает телеканал "360".

По его информации, подобную продукцию начали изготавливать и продавать в России. При этом имеются в виду не жареные сверчки, например, а мука из черной львинки, которую добавляют в хлеб.

"В составе, конечно, должно быть указано, но меленько где-то, кто же это читает? Мы предлагаем сделать крупную маркировку, прямо как на сигаретах, что в этих продуктах содержатся ингредиенты из насекомых", – подчеркнул Леонов.

Депутат пошутил, что любители могут есть эти продукты, но другие должны понимать, что покупают. По его информации, в обычных магазинах он пока такую продукцию не видел, но знает, что она начинает производиться и продаваться, так как это дешевле.

Леонов заявил, что Роспотребнадзор поддержал инициативу, но необходимо провести предметные исследования о вреде таких продуктов для здоровья людей. Информацию подтверждает РИА Новости со ссылкой на документ.

Подчеркивается, что в соответствии с техрегламентом Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" есть требования к маркировке пищевой продукции, в частности об указании ее состава.

Согласно пункту 1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011, маркировка должна быть достоверной, легкочитаемой, понятной, она не может вводить потребителей в заблуждение. В документе заключили, что вопрос изменений техрегламента нужно решить комплексно.

Ранее сообщалось, что новосибирская компания "Энтопротеин", являющаяся резидентом инновационного центра "Сколково", намерена к 2025 году запустить в РФ производство высокобелковой муки и кормов из сверчков.

До этого голландские ученые выяснили, что переход людей на рацион из насекомых позволит снизить выбросы парниковых газов и повысить эффективность сельского хозяйства. Дело в том, что выращивание насекомых для получения сопоставимого с мясом объема полезных веществ требует в 10 раз меньше ресурсов.

В магазинах Москвы могут появиться продукты, в составе которых будут насекомые