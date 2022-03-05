Ученые рассказали о пользе употребления в пищу насекомых

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Голландские ученые выяснили, что переход людей на рацион из насекомых позволит снизить выбросы парниковых газов и повысить эффективность сельского хозяйства. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как утверждают специалисты, насекомые представляют собой источник белка, который ничем не хуже, а то и лучше мяса. Так, насекомые требуют меньше ресурсов: например два килограмма мучных червей дадут один килограмм белка, тогда как на выращивание коров, мяса которых даст то же количество белка, потребуется территория в 10 раз больше, чем для червей. Кроме того, животные выделят в 18 раз больше парниковых газов.

Еще одно преимущество насекомых перед животными заключается в том, что оставшиеся от них экскременты и экзоскелеты можно использовать для удобрения почвы. Согласно исследованиям, содержащийся в последних хитин улучшает рост растений.

По мнению ученых, использование насекомых способно стать отправной точкой для безотходного производства. Так, сами насекомые будут питаться сельскохозяйственными отходами, а их отходы в свою очередь будут использовать для подкормки растений.

Ранее профессор Сколковского института науки и технологий Лоран Генцбиттель рассказал, что к 2050 году население Земли, как ожидается, увеличится до 9 миллиардов человек. Чтобы прокормить такое количество людей, по его словам, понадобится вдвое больше белка. Для этого ученые сейчас пытаются получить белковую пищу на основе насекомых или в результате повышения продуктивности растений.

