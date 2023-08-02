Резидент "Сколкова" займется выпуском высокобелковой муки из сверчков

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Новосибирская компания "Энтопротеин", являющаяся резидентом инновационного центра "Сколково", намерена к 2025 году запустить в РФ производство высокобелковой муки и кормов из сверчков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Евгения Демидова.

Он рассказал, что в России технологий, подобных той, что разработали в "Энтопротеине", на сегодняшний день нет. Она подразумевает особую температуру и влажность, а также специальный корм для насекомых, которые вместе способствуют повышению продуктивности последних.

Поставлять продукцию компания планирует как на внутренний, так и на зарубежный рынки. Там считают, что их продукт актуален в условиях, когда обычное сельское хозяйство уже с трудом удовлетворяет потребности человечества. Дело в том, что насекомые являются хорошим источником белка, при этом их разведение более эффективно и экологически безопасно, чем животных.

Ранее голландские ученые выяснили, что переход людей на рацион из насекомых позволит снизить выбросы парниковых газов и повысить эффективность сельского хозяйства. Дело в том, что выращивание насекомых для получения сопоставимого с мясом объема полезных веществ требует в 10 раз меньше ресурсов.

