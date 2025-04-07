В РФ запретили размещать рекламу на сайтах экстремистских организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин подписал закон о запрете распространения рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Изменения вносятся в статью Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" и Федеральный закон "О рекламе". Они начнут действовать с 1 сентября.

Согласно инициативе, рекламу также нельзя распространять на порталах общественных и религиозных объединений, в отношении которых суд вынес решение о ликвидации или запрете деятельности, и на сайтах, доступ к которым ограничен.

При этом ответственность за нарушение предписания ляжет как на рекламодателя, так и на рекламораспространителя.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что закон защитит интересы россиян и заблокирует доходы владельцев запрещенных соцсетей, так как граждане и компании продолжают использовать их для рекламы, не осознавая, что поддерживают тех, кто вредит России.

Вместе с тем кабмин РФ заявил о необходимости доработки законопроекта о запрете рекламы услуг тарологов, так как действующие нормы уже возлагают на рекламодателя ответственность за распространение недостоверной информации, которая содержится в рекламе услуг.