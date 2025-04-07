Суд продлил запрет определенных действий блогеру Портнягину по делу об отмывании денег

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве продлил на шесть месяцев запрет определенных действий блогеру Дмитрию Портнягину, который обвиняется в легализации денежных средств. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Как утверждает следствие, в период с 2018 по 2020 год Портнягин вместе со своей супругой Екатериной уклонился от уплаты налогов на сумму более 124 миллионов рублей. После они переводили деньги, полученные преступным путем (более 63 миллионов рублей), на счета третьих юрлиц.

Кроме того, в 2022 году Екатерина Портнягина дала взятку в интересах коммерческой компании супруга. Отмечается, что в ходе расследования удалось полностью возместить ущерб на сумму свыше 186 миллионов рублей. В связи с этим было прекращено уголовное преследование по делу о налоговом преступлении.

Блогеру предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в апреле 2024 года. Его задержали в Ростове-на-Дону, а затем отправили под домашний арест.

В октябре прошлого года суд отпустил Портнягина из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет совершения определенных действий.

Также известно, что блогер выплатил 188 миллионов рублей государству в качестве возмещения задолженности. Позже суд снял с него налоговую задолженность на сумму свыше 40 миллионов рублей.