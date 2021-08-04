Леонов: каршеринг должен освободить парковочные места для жителей ЦАО

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Куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов заявил о необходимости ограничить количество парковочных мест для каршеринга в Центральном административном округе Москвы.

"Ситуация, когда жители не могут найти место для своего автомобиля из-за того, что все вокруг занято арендными машинами, несправедлива, и ее нужно менять законодательными и программными методами", – уверен Леонов.

Он считает, что одних законодательных ограничений мало. Важно, чтобы агрегаторы отдавали приоритет при парковке автомобилей жителям центра, электронно ограничив количество каршеринговых машин, которые можно одновременно припарковать на загруженной стоянке.

"Арендные автомобили стали привычным элементом городской среды и получили в столице повсеместное распространение, пришло время согласовать их существование с объективными интересами горожан", – полагает Леонов.

Он добавил, что ситуации, когда жителям центра Москвы приходится отгонять каршеринговые автомобили, чтобы припарковать свой транспорт, становятся серьезной проблемой.

Ранее Леонов предложил расширить географию действия резидентных парковочных разрешений. По его мнению, они должны действовать на территории всего округа.