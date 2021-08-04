Леонов: каршеринг должен освободить парковочные места для жителей ЦАО

Фото: Александр Иванов
Куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов заявил о необходимости ограничить количество парковочных мест для каршеринга в Центральном административном округе Москвы.
"Ситуация, когда жители не могут найти место для своего автомобиля из-за того, что все вокруг занято арендными машинами, несправедлива, и ее нужно менять законодательными и программными методами", – уверен Леонов.
Он считает, что одних законодательных ограничений мало. Важно, чтобы агрегаторы отдавали приоритет при парковке автомобилей жителям центра, электронно ограничив количество каршеринговых машин, которые можно одновременно припарковать на загруженной стоянке.
"Арендные автомобили стали привычным элементом городской среды и получили в столице повсеместное распространение, пришло время согласовать их существование с объективными интересами горожан", – полагает Леонов.
Он добавил, что ситуации, когда жителям центра Москвы приходится отгонять каршеринговые автомобили, чтобы припарковать свой транспорт, становятся серьезной проблемой.
Ранее Леонов предложил расширить географию действия резидентных парковочных разрешений. По его мнению, они должны действовать на территории всего округа.
Леонов предложил расширить географию действия резидентных парковочных разрешений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: