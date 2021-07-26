Москвичи купили у города почти 700 машино-мест со скидкой за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За первое полугодие 2021 года москвичи приобрели у города по преимущественному праву 671 машино-место в разных округах. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что объекты продали с 40% скидкой от рыночной стоимости и без торгов. Такая опция доступна собственникам квартир и социальным нанимателям жилья в своем доме или отдельно стоящем паркинге в границах домовладения.

Ефимов рассказал, что за весь 2020 год подобным образом было реализовано 852 машино-места.

"До конца 2021 года город предложит жителям столицы еще более 1,8 тысячи машино-мест по преимущественному праву почти во всех округах Москвы", – добавил он.

В материале отмечается, что чаще других машино-места по преимущественному праву приобретали жители юго-востока, запада и севера столицы – 275, 138 и 97 соответственно. При этом порядка 10% объектов – семейные машино-места, на которых можно последовательно парковать два автомобиля, а также механизированные, позволяющие ставить машины одну над другой при помощи подъемного механизма.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что самое дорогое машино-место на Ленинском проспекте было приобретено за 2,6 миллиона рублей. Самое дешевое располагается на Братиславской улице в ЮВАО, его купили за 171,6 тысячи.

Информация о продаже машино-мест по преимущественному праву размещается на инвестиционном портале Москвы и электронной площадке "Росэлторг".

Чтобы приобрести машино-место по преимущественному праву, нужно зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в лотовой документации, пройти бесплатную аккредитацию (электронная цифровая подпись не требуется) и подать заявку.

Ранее стало известно, что новые парковки для резидентов появятся в 12 районах Москвы до конца года. Сейчас по всей Москве их больше 700, но уже через полгода будет больше 1 000.

