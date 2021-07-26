Москвичи купили у города почти 700 машино-мест со скидкой за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За первое полугодие 2021 года москвичи приобрели у города по преимущественному праву 671 машино-место в разных округах. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что объекты продали с 40% скидкой от рыночной стоимости и без торгов. Такая опция доступна собственникам квартир и социальным нанимателям жилья в своем доме или отдельно стоящем паркинге в границах домовладения.
Ефимов рассказал, что за весь 2020 год подобным образом было реализовано 852 машино-места.
"До конца 2021 года город предложит жителям столицы еще более 1,8 тысячи машино-мест по преимущественному праву почти во всех округах Москвы", – добавил он.
В материале отмечается, что чаще других машино-места по преимущественному праву приобретали жители юго-востока, запада и севера столицы – 275, 138 и 97 соответственно. При этом порядка 10% объектов – семейные машино-места, на которых можно последовательно парковать два автомобиля, а также механизированные, позволяющие ставить машины одну над другой при помощи подъемного механизма.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что самое дорогое машино-место на Ленинском проспекте было приобретено за 2,6 миллиона рублей. Самое дешевое располагается на Братиславской улице в ЮВАО, его купили за 171,6 тысячи.
Информация о продаже машино-мест по преимущественному праву размещается на инвестиционном портале Москвы и электронной площадке "Росэлторг".
Чтобы приобрести машино-место по преимущественному праву, нужно зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в лотовой документации, пройти бесплатную аккредитацию (электронная цифровая подпись не требуется) и подать заявку.
Ранее стало известно, что новые парковки для резидентов появятся в 12 районах Москвы до конца года. Сейчас по всей Москве их больше 700, но уже через полгода будет больше 1 000.
Москвичи пожаловались на большое количество автомобилей в спальных районах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: