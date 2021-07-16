С начала года москвичи выкупили у города свыше 480 машино-мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первые шесть месяцев 2021 года москвичи приобрели у города 481 машино-место, что на 11% больше, чем за весь 2020 год. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что реализуемые городом машино-места очень востребованы у жителей.

"Так, за шесть месяцев этого года уже заключен 481 договор купли-продажи объектов площадью 8,8 тысячи квадратных метров общей стоимостью 222,1 миллиона рублей. Это на 11% больше показателей 2020 года, когда участники торгов заключили с городом 436 договоров купли-продажи", – рассказал он.

80% выкупленных объектов расположены в отдельных гаражах, в то время как 20% – в подземных паркингах под многоквартирными домами. Среди лотов, по которым заключены договоры, 462 одиночных машино-места и 19 семейных, которые предполагают последовательную парковку вплотную друг к другу.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что активнее всего горожане приобретали машино-места на юго-западе столицы. Количество заключенных там договоров составило 369 на общую сумму 136,4 миллиона рублей.

"На западе города – 65 договоров на 58,9 миллиона рублей, а на северо-востоке – 19 соглашений на сумму 7,7 миллиона рублей. 28 машино-мест было продано еще в семи округах столицы", – уточнил он.

Гаман добавил, что самое маленькое машино-место площадью 9,2 квадратного метра было реализовано за 436 тысяч рублей, а самые большие лоты площадью 33 квадратных метра каждый стоили покупателям 378 и 654 тысячи рублей.

В материале подчеркивается, что с 2020 года продажа городского имущества, в том числе машино-мест, проводится в электронном виде.

Ранее стало известно, что новые парковки для резидентов появятся в 12 районах Москвы до конца года. Сейчас по всей Москве их больше 700, но уже через полгода будет больше 1 000.

