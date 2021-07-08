Леонов предложил расширить географию действия резидентных парковочных разрешений

Резидентные парковочные разрешения должны действовать в рамках всего округа, а не одного района. Об этом это заявил координатор поискового отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов. Чаще всего с проблемами с парковкой сталкиваются жители Центрального округа.

Эксперты отмечают, что еще одна проблема для жителей центра – это то, что парковки занимают машины каршеринга. Олег Леонов предложил сделать свободные от каршеринга зоны, где будет нельзя парковать арендованные автомобили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.