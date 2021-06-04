Бочкарев: завершен 1-й этап работ по реконструкции участка МЖД от Каланчевской до Курской

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершили первый этап работ по реконструкции участка Московской железной дороги (МЖД) Каланчевская – Курская, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На участке железной дороги Каланчевская – Курская завершился первый этап реконструкции – на Комсомольской площади построен однопутный ж/д путепровод, готовы подпорные стены вдоль нового четвертого главного пути, а также уложен сам путь для организации на нем реверсивного движения поездов", – приводятся в сообщении слова главы комплекса Андрея Бочкарева.

По его словам, сейчас на участке ведется подготовка к разборке путей для старта второго этапа реконструкции, который запланирован на июль будущего года.

Вице-мэр отметил, что в ходе второго этапа планируется построить первый, второй и третий главный путь, а также закончить реконструкцию станции Каланчевская.

Бочкарев пояснил, что реконструкция участка позволит вдвое увеличить его пропускную способность. Это позволит запустить четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4).

Ранее сообщалось, что на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Одновременно строится платформа и вестибюль будущего ТПУ "Каланчевская", а также реконструируется автомобильный путепровод на улице Казакова.

Реконструкция участка Москва – Каланчевская – Курский вокзал проводится в целях дальнейшего развития МЦД-2 Нахабино – Подольск и запуска МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. Планируется, что на месте обычной остановки Каланчевская сделают транспортный хаб.

Реконструкцию участка Каланчевская – Курская планируется окончить в первом квартале 2023 года. Работы на объекте должны закончить на 1,5 года раньше, чем предполагалось ранее.

