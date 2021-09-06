Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве на Люблинско-Дмитровской линии метро поезда следовали с увеличенными интервалами из-за человека на пути. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На данный момент движение поездов восстановлено.

"Движение на юго-восточном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии московского метро поезда следовали с увеличенными интервалами, это было связано с проведением проверки инфраструктуры.

