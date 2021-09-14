Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии приостановили из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро было приостановлено движение поездов из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Поезда временно не ходили от станции "Серпуховская" до "Нагорной". В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

В настоящее время движение восстановлено и вводится в график.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии московского метро поезда следовали с увеличенными интервалами, это было связано с проведением проверки инфраструктуры.

