В России хотят сократить экипажи аварийных комиссаров – СМИ

Службы аварийных комиссаров собираются сокращать для оптимизации расходов. Их работа обходится примерно в 1 миллиард рублей в год. О таких планах сообщают СМИ.

Комиссары помогают водителям на платных трассах при поломках и авариях. В среднем служба совершает 75 тысяч выездов за год.

В "Автодоре" признают, что ДТП меньше на дорогах, где работают аваркомы. Но отмечают, упавший в разгар пандемии трафик требует сокращения затрат. В ГИБДД считают, что службу, напротив, надо развивать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.