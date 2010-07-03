Платную трассу М11 планируют ввести в эксплуатацию в конце ноября

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Платную трассу М11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, планируют полностью ввести в эксплуатацию в конце ноября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".

"Открытие дороги в планах на конец ноября. Вчера Ростехнадзор официально заявил, что стройка дороги закончилась и у них нет претензий. Теперь мы собираем совместно с "Магистралью двух столиц" пакет документов для ввода в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

Ранее были названы новые тарифы проезда по трассе М11. Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2020 рублей, при использовании транспондера – 1494 рубля.

Цены будут варьироваться в зависимости от дня недели и наличия транспондера – устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки. Изменения пока не касаются седьмого и восьмого участков трассы.

"Автодор" объясняет стоимость проезда высокими затратами на строительство, которые составили около 550 миллиардов рублей.

Трасса протянется от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Она в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М10 "Россия" и будет пересекать ее на 58-м, 49-м, 208-м, 258-м, 334-м, 543-м километрах с устройством транспортных развязок на разных уровнях. Это позволит переключать движение транспортных потоков с М10 "Россия" на скоростную автомагистраль и наоборот. М10 останется бесплатным дублером новой дороги.

Проезд займет не более пяти с половиной часов. Сейчас максимальная разрешенная скорость движения до 110 километров в час установлена на всех платных участках трассы, кроме обхода Вышнего Волочка, где она уже составляет 130 километров в час.

Потоки автомобилей на трассе разделены отбойниками, на большинстве участков установлено или планируется освещение. Всего на трассе будет 36 развязок и 325 искусственных сооружений (мостов, эстакад, скотопрогонов).

