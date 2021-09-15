Жириновский предложил ввести разделение в школах по половому признаку

15:40
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Владимир Жириновский предложил разделить школы на мужские, женские и смешанные. В какое учреждение отправить ребенка, будут решать родители. Об этом сообщает РИА Новости.
Жириновский придумал и названия для школ: мужской лицей, гимназия для женщин, а смешанная – просто школа.
"Для матерей-одиночек будет полезно отдавать сыновей в лицей. Кроме того, нужно отменить экзамены в школах", – заявил Жириновский.
По словам политика, необходимо фиксировать активность учеников на протяжении всего периода. После данные должен обрабатывать компьютер и определять профессиональную ориентацию выпускников.
Ранее Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет. "Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети", – заявил политик.
Жириновский приехал на слет ЛДПР на тройке лошадей
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