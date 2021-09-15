Жириновский предложил ввести разделение в школах по половому признаку

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Жириновский предложил разделить школы на мужские, женские и смешанные. В какое учреждение отправить ребенка, будут решать родители. Об этом сообщает РИА Новости.

Жириновский придумал и названия для школ: мужской лицей, гимназия для женщин, а смешанная – просто школа.

"Для матерей-одиночек будет полезно отдавать сыновей в лицей. Кроме того, нужно отменить экзамены в школах", – заявил Жириновский.

По словам политика, необходимо фиксировать активность учеников на протяжении всего периода. После данные должен обрабатывать компьютер и определять профессиональную ориентацию выпускников.

Ранее Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет. "Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети", – заявил политик.