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Политика

17:44

Пресс-секретарь Жириновского объяснил случай с "упавшими брюками" на дебатах

политика

Фото: телеграм-канал TVС

У Владимира Жириновского не спадали брюки во время теледебатов, заявил пресс-секретарь политика Александр Дюпин URA.RU.

Ранее в Сети появилось видео с теледебатов на ТВЦ, на котором у лидера партии ЛДПР упали брюки. Жириновский поправил одежду и продолжил участие в дебатах.

"У Владимира Вольфовича соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика. Все из-за того, что звукооператор его плохо закрепил. Никакие брюки никуда не спадали. Владимир Вольфович лишь поправил ремень", – отметил Дюпин.

Видео: ТВЦ

Ранее Жириновский предложил поделить Украину на Малороссию и Галицию. Эту программу политик назвал "программой по успокоению Украины".

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