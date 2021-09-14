Пресс-секретарь Жириновского объяснил случай с "упавшими брюками" на дебатах

Фото: телеграм-канал TVС

У Владимира Жириновского не спадали брюки во время теледебатов, заявил пресс-секретарь политика Александр Дюпин URA.RU.

Ранее в Сети появилось видео с теледебатов на ТВЦ, на котором у лидера партии ЛДПР упали брюки. Жириновский поправил одежду и продолжил участие в дебатах.

"У Владимира Вольфовича соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика. Все из-за того, что звукооператор его плохо закрепил. Никакие брюки никуда не спадали. Владимир Вольфович лишь поправил ремень", – отметил Дюпин.

Видео: ТВЦ