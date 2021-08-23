Жириновский предложил поделить Украину на Малороссию и Галицию

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украину необходимо разделить на Малороссию и Галицию. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

"Лучшее решение – раздел Украины на Галицию и Малороссию. Русофобы соберутся в западной части и со столицей во Львове создадут государство Галиция на пять миллионов человек. Эта страна может быть принята в НАТО и в Евросоюз. А вся Юго-Восточная Украина пойдет по пути Крыма – в состав России", – написал Жириновский.

По мнению политика, тогда к России присоединятся территории с населением более 25 миллионов человек. Жириновский считает эту идею "программой по успокоению Украины": Киев больше не будет являться врагом Москвы и наступит мир – как на западе, так и на востоке.

Ранее лидер ЛДПР предложил возродить колхозные рынки, где дачники могут продать урожай со своего огорода без специальных разрешений. По мнению политика, это поможет удешевить "борщевой набор".