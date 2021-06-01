Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил считать детьми людей в возрасте до 30 лет.

"Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети", – приводит его слова ТАСС.

При этом старшим поколением, по его мнению, должны считаться люди в возрасте за 70. А средним – от 35 лет. Его он назвал "самым золотым".

В декабре Владимир Путин подписал закон о молодежной политике в РФ. Согласно документу, молодежью теперь считаются россияне в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Кроме того, закон уточняет цели молодежной политики в России. К ним отнесли в том числе гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие института наставничества, поддержку детей, оставшихся без попечения родителей.

