Путин подписал закон о молодежной политике в РФ

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Владимир Путин подписал закон о повышении возраста молодежи до 35 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, к молодежи теперь будут относиться россияне в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Также он направлен на закрепление на федеральном уровне таких понятий, как "молодежь", "молодая семья", "молодежные общественные объединения", "молодой специалист" и других.

В законе дополнительно прописаны и расширены цели и ключевые направления молодежной политики. К ним авторы документа отнесли гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие института наставничества, поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, и ряд других сфер деятельности.

Над документом работали члены рабочей группы Госсовета по направлению "Молодежная политика" совместно с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы. В июле текущего года законопроект был внесен в Государственную думу членами СФ Галиной Кареловой, Инной Святенко, а также депутатами Госдумы Вячеславом Фетисовым, Римой Баталовой и другими.

Ранее Святенко подчеркнула важность принятия нового федерального закона о повышении возраста молодежи. Она выразила уверенность, что новая возрастная граница будет лучше соответствовать реальности и в творческих профессиях.

Кроме того, Святенко уточнила, что с появлением нового закона Россия становится страной с одним из наиболее проработанных в мире корпусов молодежного законодательства.

