Совфед одобрил закон о молодежной политике в РФ

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Совет Федерации на итоговом заседании в пятницу, 25 декабря, одобрил закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – до 35 лет включительно. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе на федеральном уровне определяются понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика" и ряд других терминов. Согласно заявленной норме, к молодежи будут относить людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Документом вводится в законодательство новое понятие – "специалист по работе с молодежью". Уточняется, кто именно относится к категориям "молодая семья" и "молодой специалист".

В законе дополнительно прописаны и расширены цели и ключевые направления молодежной политики. К ним авторы документа отнесли гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие института наставничества, поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, и ряд других сфер деятельности.

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова подчеркнула, что законодательство в области молодежной политики получило значительное развитие в связи с изменением Конституции РФ. По ее словам, большое внимание будет уделено поддержке молодых семей, трудоустройству молодых специалистов и оказанию социальных услуг.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее прокомментировала принятие закона о повышении возраста молодежи до 35 лет. По ее словам, новая норма позволит молодым людям более отчетливо понимать свои права.

