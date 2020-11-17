Депутат МГД Кирилл Щитов: новый закон о молодежи в Москве может появиться в 2021 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов заявил, что в Москве могут принять новый закон о молодежи.

"Импульсом для этой работы над законом о молодежи города Москвы стали летние поправки в Конституцию, одна из которых касается приоритета государственной молодежной политики в Российской Федерации", – заявил парламентарий.

Щитов объяснил, что депутаты ориентируются на сроки принятия федерального закона по той же теме. Как ожидается, московский вопрос будет рассмотрен в весеннюю сессию Мосгордумы.

Депутат объяснил, что планируется разработать новую редакцию закона о молодежи. Работа будет идти в двух направлениях.

"...первая задача закона – определить те направления иерархии, по которым город обязуется предоставить молодежи "окна возможности": образование, возможности в сфере трудоустройства, возможности в сфере экономической независимости, то есть старты своего дела", – заявил Щитов.

Второе актуальное направление, считает представитель Мосгордумы, – это работа с трудными подростками и помощь молодежи в трудных жизненных ситуациях.

В феврале в Совфеде определили, кто может считаться молодежью. К этой категории будут относить лиц в возрасте от 14 до 35 лет. Данная норма была прописана в законопроекте, который позже внесли в Госдуму.

