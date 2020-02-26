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Москва 24

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Политика

17:22

В Совфеде определили, кто может считаться молодежью

политика общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев рассказал об обозначении возрастных рамок понятий "молодежь" и "молодая семья", сообщает РИА Новости.

Он отметил, что их определили в рамках разработки законопроекта "О молодежной политике в РФ". Согласно ему, разработка единой концепции политики в отношении российской молодежи будет находиться в ведении государства. В то же время ее реализацией и дополнением будут заниматься на региональном уровне.

Законопроект также прописывает цели, принципы и основные направления молодежной политики.

Варфоломеев сообщил, что к молодежи будут относить лиц в возрасте от 14 до 35 лет. Критериями отнесения к молодой семье являются: 35-летний возраст лиц, состоящих в браке, или возраст одинокого родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка.

"Необходимость подготовки базового федерального закона о молодежной политике возникла не сегодня. Президент РФ неоднократно в посланиях Федеральному Собранию, поднимая тему молодежной политики, относил молодых людей к одному из самых сильных конкурентных преимуществ России", – отметил Варфоломеев.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания. Он отметил европейский опыт наличия в программе подобных занятий и считает, что подобные уроки должны быть обязательными для подростков.

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