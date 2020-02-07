Эксперты рассказали, нужно ли образование для успешной карьеры

Можно ли построить успешную карьеру без образования

Нынешнее поколение видит объявление Илона Маска о поиске специалистов по разработке искусственного интеллекта, в котором говорится, что гендиректору SpaceX все равно, закончил ли потенциальный кандидат школу. Это наталкивает молодежь на логичный вопрос: неужели добиться успеха в работе можно и без высшего образования?

Некоторые полагают, что работодатели перестали обращать внимание на "корочки", а требуют лишь реальных знаний. Эксперты рассказали Москве 24 о том, нужна ли "вышка" для построения успешной карьеры.

В объявлениях о поиске сотрудников последнее время требований об образовании нет – нужен только опыт работы и коммуникабельность.

Это подтвердил директор строительной компании Андрей Шутов, который заявил, что чаще всего смотрит на опыт работы кандидата. Диплом о высшем образовании, по его словам, важен лишь в случае того, если человек претендует на руководящую должность.

"Там, где работа связана с безопасностью, со здоровьем людей, все-таки традиционное высшее образование, традиционный диплом, подтверждающий знания и навыки, они необходимы", – отметил руководитель IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Алексей Захаров.

Однако он добавил, что нередко происходят такие ситуации, когда отсеивались люди, которые могли на достойном уровне выполнять ту или иную работу, лишь потому, что у них не было соответствующего образования.

Эксперты добавляют, что юристы, филологи или экономисты вполне могут быть успешными и без "корочки". Такой вариант возможен в том случае, если человек занимается самообразованием.

Ранее Владимир Путин призвал убирать вузы-пустышки в России. Глава государства отметил, что таких учебных заведений в России достаточно, а потому важно решать проблему с ними качественно и предельно ответственно.