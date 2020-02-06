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Общество

16:15

Путин призвал убирать вузы-пустышки в России

власть общество образование

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости убирать в стране вузы-пустышки. С таким обращением глава российского государства выступил в рамках заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки", – приводит РИА Новости слова российского лидера.

Путин отметил, что таких учебных заведений в России достаточно, а потому важно решать проблему с ними качественно и предельно ответственно.

Ранее глава государства рассмешил россиян словами о ПООПах. Ректор Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев заявил, что примерные основные образовательные программы могут негативно отразиться на процессе обучения, а потому предложил исключить их из образовательных стандартов. Глава государства же, в свою очередь, заверил, что "эти ПООПы ниоткуда вытаскивать не надо".

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